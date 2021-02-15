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    15.02.2021 - 00:03 | | BURHAN CEYHAN DHA

    Nazilli’nin Kolezyumu

    Nazilli’de Adnan Menderes Üniversitesi ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü işbirliğiyle, Mastaura Antik Kenti içinde Kolezyum’un bir benzeri bulundu

    Nazilli’nin Kolezyumu

    Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum’un bir benzeri Aydın’ın Nazilli ilçesindeki 1800 yıllık Mastaura Antik Kenti’nde ortaya çıktı. Zeytin ve incir bahçelerinin arasında toprak altında günümüze kadar korunarak geldiği öğrenilen Kolezyum’un ortaya çıkarılması arkeoloji dünyasında heyecan oluşturdu.

    İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Müze Müdürü Abdurbari Yıldız ve Mastaura Antik Kenti Kazı Başkanı Aydın Adnan ve Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sedat Akkurnaz, alanda incelemelerde bulundu.Tuncer, “Bahar aylarında daha yoğun bir çalışma olacak ve kısa sürede bu yapıyı tamamen ortaya çıkaracağız. Şu an ana hatlarıyla gözler önüne çıktı. Nazilli turizmi açısından da ciddi bir potansiyeli barındıracak bir yer olacak. Tahmini 1800 yıllık olan bu yapı, spor alanı ve arena olarak kullanılıyordu” dedi.

    Benzeri yok

    Başkan Özcan da, “Çok geniş bir alan ve çok ciddi çalışması yapılmasını tespit ettik. Nazilli için yapabileceğimiz şeylerden birisi de buydu” diye konuştu. Temizlenerek gün yüzüne çıkarılan Kolezyum’un tam yuvarlak olması nedeniyle Türkiye’de benzersiz olduğu bildirildi.

     

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