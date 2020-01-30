Nâzım Hikmet sahnesinde..

Kırmızı Erik Çekirdeği adlı oyun, bugün Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşuyor.

Kırmızı bir erik çekirdeğinin umut dolu yaşam serüveni, Tarla Faresi Çocuk Tiyatrosu’nun anlatımıyla sahnelenecek. Maskların ve kuklaların kullanımı, sahne tasarımının her bir parçasının dansla, hareketle hikâyenin anlatımına katılması, oyunu görsel bir şölene dönüştürüyor. Çocuklar oyunda, çekirdeğin tüm zorluklara karşın umudunu yeşertmeye devam ettiğine, inişler çıkışlar yaşadığına, ama her adımda daha da büyüyüp güçlendiğine tanık oluyor. Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki oyunun 13.00 seansı 2-7 yaş aralığı, 14.00 seansı da 8-14 yaş aralığı için uygun.