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    01.07.2020 - 07:00 | | HALİL İBRAHİM KARABIYIK DHA

    Ne çabuk unuttuk!

    Koronavirüsle mücadele devam ederken İzmir’in iki yakası olarak bilinen Göztepe ve Karşıyaka’da vatandaşlar sahillere akın etti.

    Ne çabuk unuttuk!

    Koronavirüsle mücadele devam ederken İzmir’in iki yakası olarak bilinen Göztepe ve Karşıyaka’da vatandaşlar sahillere akın etti. Çimlerde oturan grupların, başka gruplar ile aralarına sosyal mesafe koyduğu, fakat kendi aralarında bu kurala uymadıkları görüldü. Ayrıca, çoğu vatandaşın maske takma kuralına uymadığı dikkat çekti. Hafta sonu sahil kenarlarında yaşanan yoğunluğun hafta içi de devam ettiği gözlemlendi. 

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