‘Ne ihtiyaç varsa gideriyoruz’

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile birlikte ilçelerde de asfalt çalışmalarına devam ediyor. Altyapısı tamamen yenilenen Beyağaç ilçe merkezindeki sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, esnaf ve vatandaşla sohbet edip dertleri de dinledi.

Beyağaç Belediye Başkanı Akçay ve AK Parti Beyağaç İlçe Başkanı Tekin ile bir süre asfalt serme makinesi kullanan Zolan daha sonra Beyağaç merkez ile ilçeye bağlı mahallerde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Denizli’nin güzelliğine güzellik katmaya devam ettiklerini, hemşehrilerinin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için ilk günkü heyecanla gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Zolan, şöyle konuştu:

Baştan sona yenileme

“İlçemizde baştan aşağı içme suyu ve kanalizasyon hatlarını değiştirdik. Ayrıca 1000 metreküplük içme suyu deposu da inşa ederek hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. Altyapı meşakkatli bir iştir. Muğla Caddesi ile Beyağaç-Kale ve Beyağaç-Tavas arasını da asfaltla buluşturduk. Vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyacı varsa gidermeye devam ediyoruz. Beyağaç’taki hizmet destanı devam ediyor. Denizlimiz her şeyin en güzelini hak ediyor.”