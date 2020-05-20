Karşıyaka Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılını sosyal medya sayfalarında yayınlanan özel videoyla kutladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Gençler, Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizsiniz” sözleriyle başlayan videoda yeşil kırmızılı kulüpte forma giyen voleybolculardan Elif Öner, Ece Kozdere, Yaren Işık; futbolculardan Caner Cengiz, Anıl Çıracı, Özgür Güler, Namık Barış Çelik; basketbolculardan Onuralp Bitim, Metecan Birsen; yelkencilerden Ada Fidan, Deniz Pala, Dern Baytur, Lara Cindoğdu ve tenişçiler Mert Özler, Sarp Aydinç ile İpek Şakiroğlu, tek tek Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni seslendirdi. Hitabenin sonundaki, “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözünü Karşıyaka’nın Fransız basketbolcusu Amath M’Baye seslendirmesi büyük ilgi gördü. “Ne mutlu Türk’üm diyene” cümlesi ise hep bir ağızdan söylendi.