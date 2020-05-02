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    HaberlerEge Haberleri ‘Nefes aldıracak’
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    02.05.2020 - 00:04 |

    ‘Nefes aldıracak’

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi, TOBB önderliğinde Kredi Garanti Fonu ve Denizbank arasında imzalanan protokolle hayata geçirildi.

    ‘Nefes aldıracak’

    İzmir’de de, İzmir Ticaret Odası(İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) öncülüğünde Nefes Kredisi’den faydalanılabilecek. Sanayi, ticaret ve tarım sektörlerinin beklediği kredi, işletmelere 6 milyar liranın üzerinde bir finansman sağlayacak. Pakette uygulanacak faiz yüzde 7,50 olacak; bu yıl anapara ile faiz ödemesi olmayacak. 3 milyon lira ve altında cirosu olan işletmeler en fazla 50 bin, 3 milyon- 25 milyon lira (dahil) arasında cirosu olan işletmeler de en fazla 100 bin lira kredi kullanabilecek.

    İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Nefes Kredisi, salgından dolayı zor durumda olan üyelerimizi bir nebze rahatlatmak adına 27 Nisan itibariyle yeniden başladı. Üyelerimize nefes olmak amacıyla İzmir’deki odalarımızla bu zorlu dönemde işbirliği yaptık. Krediden tüm üyelerimiz faydalanıyor. Askıda olan, vergi borcu ve SGK primi ödemesi olan üyelerimiz de krediden faydalanabilecek. Daha önceki Nefes Kredileri’nde bir yılını doldurmamış firmalar krediye başvuramıyordu. Şu an özel yetki ile Denizbank güncel nefes kredilerinde geçerli olmak üzere 1 yılı doldurma şartı kaldırıldı” dedi.

    ‘Siyah kuğu’ etkisi

    Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, “Yaşamak için yaşatmak lazım diyoruz. Her kesimin yaşaması gerekiyor. Virüs salgını ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren EBSO olarak sürece dahil olduk. Üyelerimizin konularını tüm iletişim kanallarını kullanarak yetkili makamlara ilettik, takipçisi olduk. Bu ülkenin reel sektörünün de ayakta kalabilmesi, salgın sonrası yepyeni bir dünya düzeninin kurulacağı gerçeğiyle birlikte bu katkıların ne kadar önemli olduğu da ortaya çıktı. İzmir’de son dönemdeki birliktelik ve dayanışma ruhu ile salgının yol açtığı zararları en aza indireceğimize eminim” vurgusunu yaptı.

    Kovid-19 salgınının tüm dünyada ekonomileri felç eden bir ‘siyah kuğu’ etkisi gösterdiğini dile getiren, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, “Bu etkiyle baş etmenin panzehiri, ülkemizin üretim gücünü korumak, tedarik ve ticaret kanallarını ayakta tutmaktan geçiyor. Ve bu mücadelede finansmanın hayati önemi var” dedi.

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