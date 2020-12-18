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    18.12.2020 - 07:00 |

    Nefes aldıracak iki karar yolda

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde üreticiye ve pandemi nedeniyle zor günler geçiren minibüs esnafına destek kapsamında iki önemli önerge gündeme alındı.

    Nefes aldıracak iki karar yolda

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde üreticiye ve pandemi nedeniyle zor günler geçiren minibüs esnafına destek kapsamında iki önemli önerge gündeme alındı. Küçükbaş hayvancılığının yaygınlaştırılması amacıyla kırsalda küçükbaş hayvan dağıtımını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, önergenin komisyonlarda oylanması sonrası alınacak meclis kararının ardından küçükbaş hayvan üreticilerine yem dağıtacak.
    Mecliste ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in önerisiyle pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında toplu ulaşım sektöründe yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla terminal giriş ücretlerinin 1 Mart 2021 tarihine kadar alınmaması gündeme geldi. Önerge Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Komisyon raporunun ardından önerge Meclis’te oylanacak. Kabul edilmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçede faaliyet gösteren 15 terminaline giriş yapan minibüslerden belirlenen tarihe kadar ücret alınmayacak.

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