Nefes aldıran karar

Koronavirüs salgınının, uzun süre iş yapamayan esnafa etkilerini ve beklentileri 600 sayfalık bilimsel bir raporla ortaya koyan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İESOB) önerileri karşılık buldu.

19 Ekim’de açılan okul kantinlerinin ardından, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması kararının esnafı memnun ettiğini belirten İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, “Yapılandırma çalışmasında, mevcut borcun gecikme faizlerinin silinmesi, ana borcun da uzun vadeli bir yapılandırmaya tabi tutulması doğru olacaktır. Bu konudaki önerimiz, faizlerden arındırılmış borç için planlanacak yapılandırmaya, ocak ayı sonuna kadar müracaatların kabul edilmesi, ilk taksitlerin ise temmuzda ödenmesi yönünde. Taksitlerin üç ayda bir, toplam 72 ay vade ile ödenmesi, üyelerimizi rahatlatır” dedi.

Mesleğe göre tedbir

Çalışmaların esnafı bir nebze rahatlatacağını ifade eden İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, “Ancak bunun yanında, halen arzu ettiği işleri yapamayan, para kazanamayan esnaf sanatkarlara 1-2 yıl geri ödemesiz, sıfır faizli kredi destekleri de tahsis edilmeli, süreçten çok etkilenen bazı meslek kolları unutulmamalı. Servisçiler, kahveciler, kırtasiyeciler gibi bazı meslekler için de özel lokal tedbirler düşünülmeli” diye konuştu.