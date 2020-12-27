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    27.12.2020 - 00:03 |

    Nefes almak yeniden doğmak gibi

    Yakalandığı Kovid-19’dan 10 günü yoğun bakım ünitesi olmak üzere hastanede 22 gün süren mücadelenin ardından kurtulan İzmirli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Aydın, virüsün yarattığı tehlikenin herkes  tarafından iyi anlaşılması için yaşadığı zor süreci anlattı.

    Nefes almak yeniden doğmak gibi

    Nefes almaya çalıştığı anları unutamadığının belirten iki çocuk babası 47 yaşındaki Aydın, “Kronik kalp rahatsızlığım var. Kovid-19 sürecinde tüm  tedbirlerini alarak mesleğine devam ettim ancak 9 Kasım’da yapılan testim pozitif çıktı ve evde karantina sürecine girdim. İlaç tedavim başladı. Solunum güçlüğü çekmeye başlayınca ise önce Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne, durumum daha da kötüye gidince Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildim. Her geçen gün nefes almakta zorlandım. Artık solunum makinesi olmadan nefes alamamaya başladım. O anlarda ölüm korkusu yaşamaya başladım. 3 yıl önce kalp krizi geçirdiğim için bunun oksijen değerlerime olumsuz etkisi oldu. Kalp hızım dakikada 150’ye kadar çıktı, yoğun  bakımdaki hastaları arka arkaya kaybediyorduk. O anlarda yeniden kalp krizi geçirmekten korktum” diye konuştu.

    Tedavisi tedbirler

    Yoğun bakımdan servise alındığında çok mutlu olduğunu dile getiren Aydın, rahat bir şekilde nefes almaya başladığında ise kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlattı. Tedavi sürecinde 15 kilo zayıfladığını ve iyileşmesine rağmen hala yorgunluk hissettiğinin ifade eden Aydın, “Bu hastalığın tedavisi yok. Yoğun bakımda ya da servislerde destek  tedavisi uygulanıyor. Tedbirlere uymayanları görünce çok üzülüyorum” dedi. l AA

     

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