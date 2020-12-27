Nefes almak yeniden doğmak gibi

Nefes almaya çalıştığı anları unutamadığının belirten iki çocuk babası 47 yaşındaki Aydın, “Kronik kalp rahatsızlığım var. Kovid-19 sürecinde tüm tedbirlerini alarak mesleğine devam ettim ancak 9 Kasım’da yapılan testim pozitif çıktı ve evde karantina sürecine girdim. İlaç tedavim başladı. Solunum güçlüğü çekmeye başlayınca ise önce Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne, durumum daha da kötüye gidince Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildim. Her geçen gün nefes almakta zorlandım. Artık solunum makinesi olmadan nefes alamamaya başladım. O anlarda ölüm korkusu yaşamaya başladım. 3 yıl önce kalp krizi geçirdiğim için bunun oksijen değerlerime olumsuz etkisi oldu. Kalp hızım dakikada 150’ye kadar çıktı, yoğun bakımdaki hastaları arka arkaya kaybediyorduk. O anlarda yeniden kalp krizi geçirmekten korktum” diye konuştu.

Tedavisi tedbirler

Yoğun bakımdan servise alındığında çok mutlu olduğunu dile getiren Aydın, rahat bir şekilde nefes almaya başladığında ise kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlattı. Tedavi sürecinde 15 kilo zayıfladığını ve iyileşmesine rağmen hala yorgunluk hissettiğinin ifade eden Aydın, “Bu hastalığın tedavisi yok. Yoğun bakımda ya da servislerde destek tedavisi uygulanıyor. Tedbirlere uymayanları görünce çok üzülüyorum” dedi. l AA