‘Nefes’ çağrısı...

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy ve Denizbank Menemen Şube Müdürü M.Ünal Bozkurt’un ortaklaşa düzenlediği toplantıda Nefes Kredisi’nin detayları paylaşıldı. Oda üyelerinin üst limit 100 bin lira olmak üzere, 12 ay vadeli, brüt faiz oranı aylık yüzde 0.625, yıllık yüzde 7.50 faiz oranlı kredi kullanabileceklerini söyleyen Süsoy, “Üyelerimiz kampanyadan yararlanmak için nasıl başvurmaları gerektiği konusundaki detaylı bilgilere odanın web sitesinden ulaşabilir” dedi.