01.05.2020 - 00:02 |
‘Nefes’ çağrısı...
Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy ve Denizbank Menemen Şube Müdürü M.Ünal Bozkurt’un ortaklaşa düzenlediği toplantıda Nefes Kredisi’nin detayları paylaşıldı. Oda üyelerinin üst limit 100 bin lira olmak üzere, 12 ay vadeli, brüt faiz oranı aylık yüzde 0.625, yıllık yüzde 7.50 faiz oranlı kredi kullanabileceklerini söyleyen Süsoy, “Üyelerimiz kampanyadan yararlanmak için nasıl başvurmaları gerektiği konusundaki detaylı bilgilere odanın web sitesinden ulaşabilir” dedi.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu