Nefes kesen gösteri

Muğla’da uçuş ömrünü tamamlayınca restorana dönüştürülen ‘Airbus A-300’ tipi uçağın kanatlarında, kültür turizmini hareketlendirmek için halk oyunları ekibinin sunduğu zeybek gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. İş insanı Cemal Işıldak ve kardeşi Nurettin Işıldak’ın aldığı uçak restoranda düzenlenen etkinliği Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ve beraberindekiler de izledi. Işıldak, “Ege’nin nadide bölgesinde aldığımız 25 dönümlük arazi içinde ilk etap olarak uçak park restoranını kurduk. İkinci etabımız ise alternatif konaklama olacak. Bunların çalışması içindeyiz ve projelerimiz hazırlanıyor. Amacımız turizme alternatif hizmet sunmak. İç turizmi canlandırmak için kadınlarımız dünyada ilk kez uçağın kanatlarında zeybek oynadı. Tatil yapmak isteyenlerin şu anki sessizliği fırsata çevirmeleri gerekiyor. Uçak restorana gelenler, Ege ile Karadeniz mutfağından hazırlanan kahvaltı ve çeşitli yemekleri 3 öğün tatma fırsatı buluyor” dedi. l