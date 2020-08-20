Nefes veriyor!

Vatandaşlar gönüllerince zaman geçirmenin yanı sıra burada kendileri için hazırlanan bungalov evlerde konaklama imkanı buluyor. Yayla havası alarak doğa ile iç içe olan vatandaşlar sevdikleriyle beraber yöresel tatların da keyfini çıkarıyor. Yayla turizminin merkezlerinden biri olan tesis, özellikle şehir dışından gelen misafirlerin tercihi olması ile dikkat çekiyor.



4 mevsim cazibe merkezi



Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’na gelen misafirlerden Şakir Özçelik, “Arkadaşlarımla Uşak’tan geldik. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve halkına çok teşekkür ediyorum. Çok nezih bir ortam, güzel, temiz bir yer. Cennet gibi bir görüntü biz çok beğendik” diyor. Yazın sıcaktan bunalanların kışın ise kar görmek isteyenlerin tercihi haline gelen yaylanın oldukça beğenildiğini kaydeden Başkan Osman Zolan, “4 mevsim cazibe merkezi. Ben tüm vatandaşlarımızı mutlaka tesisimizi görmeye, bu sıcak yaz günlerinde serin yayla havası almaya davet ediyorum” diye konuştu.