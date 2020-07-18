Nefesimiz tükendi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin de başkanı olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyelerin kamu borçlarının had safhaya çıktığını, bir kereye mahsus olarak silinmesi gerektiğini belirtti.

“Belediyelerde bıçak kemiğe dayandı” diyen Batur, “Toplanan vergilerden belediyelere pay aktarılması gerekiyor. Örneğin yol yapılıyor, bozuluyor; üstünden araba geçiyor. Arabanın ruhsatı verilirken, belediyenin de ondan bir hakkı doğmalı. Nefes almamız lazım çünkü nefes alan belediye hizmet üretir” ifadelerini kullandı. Konak Belediyesi olarak bir sıkıntıları olmadığını ama gelecekte yatırımlar için kredi kullanma noktasına gelebileceklerini belirten Batur, şöyle konuştu:

‘Gelir yasası çıkarılmalı’

“Bugün belediyelerin yaşadığı en büyük ekonomik sıkıntı, vatandaşın vergisini ödeyememesi. Vatandaş vergisini ödeyemediği anda gelirlerimiz de otomatik olarak düşüyor. Yapılacak en önemli çalışma, belediye gelirleri yasasının acilen çıkarılması.”