85,65BİST1.1931.04EURO9.310.19USD7.930.03ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nefesler tutuldu! Kazanan kim olacak?
    ABONE OL
    18.10.2020 - 00:00 |

    Nefesler tutuldu! Kazanan kim olacak?

    TFF 1. Lig’de sezona kötü başlangıç yapan Akhisarspor ve Menemenspor, yarın kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecekler. Akhisar Spor Toto Stadı’nda oynanacak kritik maç öncesi iki takım da ilk 4 haftada hayal kırıklığı yarattı.

    Nefesler tutuldu! Kazanan kim olacak?

    Sezona maddi ve idari sorunlarla başlayıp transfer yasağını kaldıramayan, ayrıca birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Akhisarspor, 1 galibiyet alabildi.

    Çıkış arayacaklar

    İlk haftada Tuzlaspor’la golsüz berabere kalan yeşil siyahlılar ligin ikinci maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor’a tek golle yenildi. Akhisarspor üçüncü haftada Balıkesirspor’u sahasında 2-0 yendi ve nefes aldı. Ancak milli aradan önce Yılport Samsunspor deplasmanından 1-0’lık yenilgiyle dönen Akhisarspor, bir türlü hedeflediği çıkışı yakalayamadı. Menemenspor da sezona oldukça kötü başladı. Altınordu’ya evinde 2-0 yenilen sarı lacivertliler ikinci hafta Giresunspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü. Menemenspor, son iki karşılaşmasında ise Tuzlaspor’a İzmir’de 5-2, Balıkesirspor’a da dış sahada 2-1 yenilerek 1 puanda kaldı ve dibe demir attı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kesin tarih belli oldu mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Kesin tarih belli oldu mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Antalya'nın ilk apartmanında yangın çıktı

    Antalya'nın ilk apartmanında yangın çıktı

    Sıradaki Haber