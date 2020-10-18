Nefesler tutuldu! Kazanan kim olacak?

Sezona maddi ve idari sorunlarla başlayıp transfer yasağını kaldıramayan, ayrıca birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Akhisarspor, 1 galibiyet alabildi.



Çıkış arayacaklar



İlk haftada Tuzlaspor’la golsüz berabere kalan yeşil siyahlılar ligin ikinci maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor’a tek golle yenildi. Akhisarspor üçüncü haftada Balıkesirspor’u sahasında 2-0 yendi ve nefes aldı. Ancak milli aradan önce Yılport Samsunspor deplasmanından 1-0’lık yenilgiyle dönen Akhisarspor, bir türlü hedeflediği çıkışı yakalayamadı. Menemenspor da sezona oldukça kötü başladı. Altınordu’ya evinde 2-0 yenilen sarı lacivertliler ikinci hafta Giresunspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü. Menemenspor, son iki karşılaşmasında ise Tuzlaspor’a İzmir’de 5-2, Balıkesirspor’a da dış sahada 2-1 yenilerek 1 puanda kaldı ve dibe demir attı.