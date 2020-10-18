Nefesler tutuldu! Kazanan kim olacak?
TFF 1. Lig’de sezona kötü başlangıç yapan Akhisarspor ve Menemenspor, yarın kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecekler. Akhisar Spor Toto Stadı’nda oynanacak kritik maç öncesi iki takım da ilk 4 haftada hayal kırıklığı yarattı.
Sezona maddi ve idari sorunlarla başlayıp transfer yasağını kaldıramayan, ayrıca birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Akhisarspor, 1 galibiyet alabildi.
Çıkış arayacaklar
İlk haftada Tuzlaspor’la golsüz berabere kalan yeşil siyahlılar ligin ikinci maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor’a tek golle yenildi. Akhisarspor üçüncü haftada Balıkesirspor’u sahasında 2-0 yendi ve nefes aldı. Ancak milli aradan önce Yılport Samsunspor deplasmanından 1-0’lık yenilgiyle dönen Akhisarspor, bir türlü hedeflediği çıkışı yakalayamadı. Menemenspor da sezona oldukça kötü başladı. Altınordu’ya evinde 2-0 yenilen sarı lacivertliler ikinci hafta Giresunspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü. Menemenspor, son iki karşılaşmasında ise Tuzlaspor’a İzmir’de 5-2, Balıkesirspor’a da dış sahada 2-1 yenilerek 1 puanda kaldı ve dibe demir attı.