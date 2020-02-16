16.02.2020 - 00:02 |
Nehir Avrupa 7’ncisi
12-18 Şubat 2020 günlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen Avrupa Buz Pateni Yarışması’nda, İzmirli sporcu Nehir Alan, yedinci olarak ülkemizi gururlandırdı.
2019’da yapılan Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası’nda Türkiye 4’üncüsü olan ve Milli Takım’a seçilen başarılı genç sporcu Alan, mutlu olduğunu söyledi, “Derecemi tüm şehitlerimize armağan ediyorum” dedi.
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