Nehir Avrupa 7’ncisi

2019’da yapılan Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası’nda Türkiye 4’üncüsü olan ve Milli Takım’a seçilen başarılı genç sporcu Alan, mutlu olduğunu söyledi, “Derecemi tüm şehitlerimize armağan ediyorum” dedi.