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    HaberlerEge Haberleri Nehir, moral oldu
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    30.03.2020 - 00:06 |

    Nehir, moral oldu

    Nehir, moral oldu

     

    Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi Piyano Bölümü öğrencisi Nehir Özzengin, Lüksemburg’da bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Artistes En Herbe Beste Yarışması’nda kendi kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Başvuruların bestenin canlı kaydı ve notaları ile birlikte online olarak yapıldığı yarışmaya, 34 ülkeden toplam 223 besteci katıldı. Özzengin, çocuk ve gençler için yazdığı ‘Umuda Haykırış’ bestesiyle 11-15 yaş kategorisinde Türkiye’yi temsil etti.

    Genç yetenek, böyle bir dönemde Türkiye’yi uluslararası alanda temsil etmenin gurur verici olduğunu söyledi, “Önümüzdeki yıllarda da tüm dünyada ülkemi başarıyla temsil eden iyi bir müzisyen ve benden sonra gelen tüm çocuk ve gençlere iyi bir örnek olabilmek için çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.

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