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    HaberlerEge Haberleri ‘Neopolis en büyük hayalimdi’
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    11.11.2020 - 00:03 |

    ‘Neopolis en büyük hayalimdi’

    Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu kapsamında hazırlanan 9 heykel görücüye çıktı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Sempozyumumuzun ilkini 9 eserle tamamlamak bizim için güzel bir başlangıç oldu” dedi.

    ‘Neopolis en büyük hayalimdi’

    İyonlar döneminde Neopolis olarak adlandırılan Yılancı Burnu’nda düzenlenen kapanış töreninde, Rusya’dan Kiril Grekov ile Anna Sosenskaia, Türkiye’den de İmdat Avcı, Çağdaş Erçelik, Özlem Şengönül, Hakan Çınar, Hakan Şengönül, Sıtkı Eryılmaz ve Roben Divarcı’nın ‘Kuşadası’ temasıyla mermer bloklara şekil vererek hazırladıkları 9 heykel sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sempozyumun Kuşadası’na kalıcı 9 eser bıraktığını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bu sempozyumu düzenlemek benim en büyük hayalimdi. Turizm ve kültür kenti Kuşadası’nın her yerinde heykeller olsun istiyordum. Başta küratörlerimiz Özlem ve Hakan Şengönül olmak üzere, bu sempozyumun gerçekleşmesine katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
    Sempozyumda hazırlanan eserler, sahil bandında kalıcı olarak sergileniyor.

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