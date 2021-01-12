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    HaberlerEge Haberleri Neptün Soyer’e girişimcilik ödülü
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    12.01.2021 - 00:04 |

    Neptün Soyer’e girişimcilik ödülü

    3. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nde, ‘Dayanışmacı Girişimcilik Ödülü’ne Köy Koop İzmir Başkanı Neptün Soyer layık görüldü.

    Neptün Soyer’e girişimcilik ödülü

    Ödülü Leyla Alaton’un elinden alan Soyer, “İzmir’de 1960’larda örgütlenmeye başlamış tarımsal kalkınma kooperatiflerinin örgütlenmesinde büyük payı olan İzmir Köy Koop’un ilk kadın başkanı olarak ve 20 binin üzerinde tarım emekçisini temsilen buradayım. Bizim logomuzda bir kadın ve erkek var el ele, aynı logomuzda olduğu gibi el ele birlikte mücadele edersek ancak başarılı olabiliriz. Bu ödülü İzmirli dayanışmacı kadın ve erkekler adına alıyor, çok teşekkür ediyorum” dedi.

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