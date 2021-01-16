‘Nergisimiz çöpe gitmesin’

Türkiye’de nergis çiçeği üretiminin merkezi konumunda olan Karaburun’da, sezon sıkıntılı geçiriyor. Pandemi nedeniyle bu yıl iptal olan Nergis Festivali’nde 2020’de 100 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Üretici elindeki çiçeklerin neredeyse tümünü satma imkânı buluyordu. Öte yandan İzmir Büyükşehir desteği ile dağıtılan 120 bin nergis soğanı daha fazla hasat sağladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi de nergisin erken çiçek açmasına neden oldu. Tüm bu gelişmeler, satışların azalması ve fiyatların düşmesi ile üreticinin dara düşmesine yol açtı” dedi.

Vatandaşlardan Karaburun’dan başka hiçbir yerde yetişmeyen bu nadide çiçekten satın almalarını isteyen Erdoğan, “Nergis çiçeği üretimi, ilçemizin ekonomisinde çok önemli bir yer tutuyor. 160 üreticinin elinde on binlerce demet nergisimiz satılmayı bekliyor. Alacağımız her demet nergisin, bir evin mutfağında kaynayan çorba, bir gelinin duvağı, bir öğrencinin defteri kitabı olduğunu unutmayalım. Büyük emekle yetiştirilen bu çiçeklerimiz ocak ayı sonuna kadar satılmazsa maalesef çöpe gidecek” diye konuştu.