Neşe saçtılar

Bando takımı; hastane önünde sağlık çalışanlarına moral verirken, Efes Selçuk Halk Pazarı’nda alış veriş yapan vatandaşlar da müzik ziyafetine ortak oldu. Toplumun böyle bir dönemde umuda ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Önce sağlık çalışanlarımıza bir teşekkür ettik. Fark ettik ki; ufacık bir melodi şu anda onlar için bir mucize. Umarım her şey geride kalacak. Birçok kişiden telefon aldım. Biz eğer umut filizini biraz serpiştirebildiysek yüreklere ne mutlu bize” dedi.