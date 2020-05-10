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    HaberlerEge Haberleri Nesiller boyu kullanılacak
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    10.05.2020 - 00:04 |

    Nesiller boyu kullanılacak

    Nesiller boyu kullanılacak

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bozkurt İlçesi Cumalı Mahallesi’nde devam eden üst yapı ile sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Burada bir süre asfalt serme makinesi kullanan Başkan Osman Zolan ve Milletvekili Ahmet Yıldız mahalle sakinleriyle sohbet edip ramazanlarını tebrik etti. “Torunlarımızın torunlarının kullanacağı yatırımları gerçekleştirdik” diyen Zolan, şöyle konuştu:

    Çifte bayram olacak

    “milletimizin hizmetinde, gece gündüz ihtiyaçları gidermek için çalışıyoruz. İnşallah el ele, gönül gönüle vatandaşlarımız ile birlikte hangi şartlar altında olursak olalım hizmet yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Cumalı Mahallemizin bu çalışmalarla birlikte altyapı ve üst yapı ile ilgili hiçbir sorunu kalmayacak. Destekleri için vatandaşlarımıza ve milletvekilimiz Sayın Ahmet Yıldız’a çok teşekkür ediyorum.”

    Zolan’a eşlik eden Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ise, “Büyükşehir burada büyük bir fedakarlık yaptı. Daha fazla maliyeti üstlenerek Bozkurt ilçemizi sıcak asfalt ile buluşturdu Bu bayram Cumalı’ya çifte bayram olacak” dedi.

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