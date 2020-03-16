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    HaberlerEge Haberleri New York’ta yediği kuşkonmaz, işi oldu
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    16.03.2020 - 00:03 |

    New York’ta yediği kuşkonmaz, işi oldu

    New York’ta yediği kuşkonmaz, işi oldu

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yüksek lisans yaptıktan sonra İstanbul’da tekstil ve gıda alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışan Aslı Aksoy’un (39) yaşamı, ABD’nin New York kentinde yediği kuşkonmazla değişti. 13 yıllık iş yaşamını bırakan Aksoy, Aralık 2015’te memleketi Muğla Ula’da 40 dönümlük arazide kuşkonmaz üretimine başladı. Aksoy, bu yılki hedefinin 25 ton olduğunu söyledi. - CAVİT AKGÜN DHA

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