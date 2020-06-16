Nice 95 yaşlara

Her yıl Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda binlerce taraftarın katılımıyla gelenekselleşen ve görsel şölen ortamı yaratılarak karnaval gibi geçen Göztepe’nin 14 Haziran kuruluş yılı kutlamaları, kulübün yeni evi Gürsel Aksel Stadı’nda gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle taraftarın yer alamadığı kutlamalarda, ilk meşaleyi sağlık personeli yaktı. Başkan Vekili Talat Papatya, Göztepeli doktorlar Emin Akıncıoğlu, Ömür Düzgünel, Yiğit Uyanıkgil, Özer Makay, Göztepe Sağlık Kurulu Başkanı Emin Bal ve Göztepe Kulüp Doktoru Halil Polat’ın yanı sıra koronavirüs salgınını yenen taraftar Tuğçe Çakır Özer ile sporcular Ferhat Arıcan, Caner Türk ve Duru Kutluoğlu meşale yaktı.

Avrupa’dan kutlama

Bu yılki kutlamayı sağlık çalışanlarına ithaf ettiklerini belirten Papatya, “Her geçen yıl festival havasına bürünen kutlamamızı, bu yıl sembolik olarak yaptık. Fiziken uzak olsak da gönlümüz taraftarımızla beraberdi” dedi.

Göz Göz’e sosyal medya üzerinden Trabzonspor, Sakaryaspor, Manisa FK ve Altınordu’nun yanı sıra İspanyol devi Barcelona’nın Türkiye resmi sitesinden tebrik mesajı geldi.