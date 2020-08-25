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    HaberlerEge Haberleri ‘Niğde FK’ya talip yok!’
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    25.08.2020 - 07:00 |

    ‘Niğde FK’ya talip yok!’

    Altınordu’nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yine başkanlığını üstlendiği 2. Lig’de mücadele eden Niğde Anadolu FK’nın satışının gerçekleşmediğini açıkladı.

    ‘Niğde FK’ya talip yok!’

    Altınordu’nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, yine başkanlığını üstlendiği 2. Lig’de mücadele eden Niğde Anadolu FK’nın satışının gerçekleşmediğini açıkladı. Başkan Özkan, iki sene önce Niğde BLD’yi 3 milyon liralık borçla aldıklarını belirtti, “İlk yıl genç ve tecrübeli karma takım yaptık. Ligde tutunduk. İkinci yıl bir anlamda U19 takımımızı 2. Lig’de oynattık. 28 maçta 21 mağlubiyet aldık. Düştük. Pandemi yetişti, düşme kalktı, sevindik. Ancak Niğde şehrinin insanları takımlarının puan cetvelindeki yerlerinden mutlu değillerdi ve mutlu olmak istiyorlardı. Mutlu olmak herkesin hakkı. Ama mutlu olmak için emek vereceksin. Emeği de planlı, programlı, sistemli vereceksin. Sabredeceksin. Sabrın sonu selamet” dedi.

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