Nikâh, başkanlık makamına taşındı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in şehir dışında olması nedeniyle Başkan Vekilliği makamında oturan Meclis Üyesi Tibet Özer, evlenmek üzere kendilerine başvuran Hasan Hakan Acıtaş’a bir sürpriz yapmak isteyince, çiftin Belediye Düğün Salonu’nda yapılması planlanan nikâh töreni başkanlık makamına taşındı. Belediyede görevli nikâh memurları tarafından makama getirilen Zakırova ve Acıtaş çifti, Özer’i karşılarında cübbeyle görünce şaşkınlık yaşadı. Özer, “Kuşadası Belediyesi olarak yine bir ilki gerçekleştirdik. Bugün benim için de çok önemliydi” diye konuştu. Genç çift de, “Evlilik defterine imzayı burada atmak bizim için çok büyük sürpriz oldu. Bu mutlu günümüzde yanımızda olan Sayın Tibet Özer’e ve emeği geçen Kuşadası Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.