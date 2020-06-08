BİST110.0220.44EURO7.630.01USD6.75-0.10ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Nilüferi koparana 73 bin lira ceza
    ABONE OL
    08.06.2020 - 00:03 |

    Nilüferi koparana 73 bin lira ceza

    ÇANAKKALE’NİN Biga ilçesine bağlı Kalafat Köyü’ndeki Nilüfer Gölü’nde açan beyaz renkli nilüfer çiçekleri, güzelliğiyle ilgi çekiyor.

    Nilüferi koparana 73 bin lira ceza

    Doğa harikası Nilüfer Gölü, 5 yıl önce kuruma tehlikesi yaşadı. Biga Belediyesi, 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek göle su vermeye başladı. Düzenli olarak su takviyesi yapılan göl, kurumaktan kurtarıldı. Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasımın son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 73 bin lira ceza kesiliyor. Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Gölümüzün etrafı koruma altına alınarak, ahşap yürüyüş yolları yapılacak. Gölün farklı yerlerine bank ve kamelyalar yer alacak” dedi. l DHA

    Elazığ'da 2 polisin yaralanmasına neden olan 3 şüpheli yakalandıElazığ'da 2 polisin yaralanmasına neden olan aralarında 2'sinin çeşitli suçlardan kaydı olan 3 şüpheli yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye Brezilya'ya nefes oldu! 650 tanesi ulaştı

    Türkiye Brezilya'ya nefes oldu! 650 tanesi ulaştı

    Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

    Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

    2 polis maske uyarısı yaptığı kişilerce darbedildi

    2 polis maske uyarısı yaptığı kişilerce darbedildi

    Sıradaki Haber