Nilüferi koparana 73 bin lira ceza

Doğa harikası Nilüfer Gölü, 5 yıl önce kuruma tehlikesi yaşadı. Biga Belediyesi, 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek göle su vermeye başladı. Düzenli olarak su takviyesi yapılan göl, kurumaktan kurtarıldı. Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasımın son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 73 bin lira ceza kesiliyor. Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Gölümüzün etrafı koruma altına alınarak, ahşap yürüyüş yolları yapılacak. Gölün farklı yerlerine bank ve kamelyalar yer alacak” dedi. l DHA