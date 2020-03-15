Nisan’a kadar kültür eğitim ve spora ara

Türkiye’de de iki kişide rastlanılan koronavirüs nedeniyle Gaziemir Belediyesi’nin mart ve nisan aylarında yapmayı planladığı kültür, sanat ve spor etkinlikleri ertelendi. Ata Evi ve Alzheimer Demans Merkezi de ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.