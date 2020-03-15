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    HaberlerEge Haberleri Nisan’a kadar kültür eğitim ve spora ara
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    15.03.2020 - 00:00 |

    Nisan’a kadar kültür eğitim ve spora ara

    Türkiye’de de iki kişide rastlanılan koronavirüs nedeniyle Gaziemir Belediyesi’nin mart ve nisan aylarında yapmayı planladığı kültür, sanat ve spor etkinlikleri ertelendi. Ata Evi ve Alzheimer Demans Merkezi de ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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