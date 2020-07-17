‘Nöbet, sonsuza kadar sürecek’

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bergama’da ilk tören şehitlikte düzenlendi. 4 yıldır her 15 Temmuz’da, şanlı Türk tarihine altın harflerle yazılan kahramanlık destanını unutmamak, unutturmamak için meydanlarda tutulan demokrasi nöbetlerinin sonsuza kadar devam edeceğine işaret eden Başkan Hakan Koştu, “15 Temmuz 2016’da FETÖ terör örgütünün hain darbe teşebbüsü ile milletin emaneti olan silahlar, tanklar ve savaş uçakları yine milletimize, milli egemenliğimize karşı kullanılmıştı. Ancak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla yüz binlerce vatansever meydanlara koştu. Türk Halkı canı pahasına tankların önüne yattı, göğsünü siper etti ve darbeye geçit vermedi. Bu uğurda 251 şehit verdik, binlerce vatandaşımız da yaralandı. Tarih, vatanı için ölümü göze alanların kahramanlığını asla unutmayacaktır” dedi.

Vatan sevgisi oldukça hiçbir gücün ülkeye zarar veremeyeceğini kaydeden koştu, “Rabbim birliğimizi daim eylesin, vatanımızı her türlü saldırıdan ve ihanetten korusun. Bizler, hüsrana uğrattığımız bu hain darbe girişimini asla unutmayacak ve unutturmayacağız” dedi.