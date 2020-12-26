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    26.12.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    Noel Baba servisi

    Çeşme’nin markalaşmış işletmelerinden Dost Pide, yılbaşı nedeniyle müşterilerine Noel Baba giysileri ile paket servisi yapmaya başladı.

    Noel Baba servisi

    Çeşme’nin markalaşmış işletmelerinden Dost Pide, yılbaşı nedeniyle müşterilerine Noel Baba giysileri ile paket servisi yapmaya başladı. Babası Reşat Akbaykal ile birlikte işyerini işleten Selim Akbaykal, “Yüzleri az da olsa güldürmek istedik. Noel Babaları görünce müşterilerimiz çok mutlu oluyorlar. Özellikle çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Biz de hep birlikte yeni yıla mutlu ve umutlu gireceğiz” şeklinde konuştu. 

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