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    HaberlerEge Haberleri Nohutlarını ihtiyaç sahiplerine gönderdi
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    21.04.2020 - 07:00 | | AA

    Nohutlarını ihtiyaç sahiplerine gönderdi

    Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hatice Dalboy, yetiştirdiği 350 kilo nohutu ihtiyaç sahipleri için bağışladı.

    Nohutlarını ihtiyaç sahiplerine gönderdi

    Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hatice Dalboy, yetiştirdiği 350 kilo nohutu ihtiyaç sahipleri için bağışladı. Gölcük Mahallesi’nde yaşayan Dalboy, belediyeyi arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na destek vermek istediğini söyledi. Bunun üzerine eve gelen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, Dalboy’un verdiği 350 kilo nohutu ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere teslim aldı.
    Dalboy, geliri olmadığı için geçimini sağlayacağı, kendisinin yetiştirdiği nohutu bağışlamaya karar verdiğini anlattı, “Sadece tarladan alnımın teriyle nohut desteği sağladım. İhtiyaç sahiplerine vermek içimden geldi verdim” dedi. 

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