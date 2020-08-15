BİST1.084-1.49EURO8.740.76USD7.350.21ALTIN460.75-0.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Norm Cıvata’ya, başarı sürekliliği ödülü geldi
    ABONE OL
    15.08.2020 - 00:05 |

    Norm Cıvata’ya, başarı sürekliliği ödülü geldi

    Dünyanın önde gelen markalarına üretim gerçekleştiren Norm Cıvata, Toyotetsu Türkiye Yıllık Yan Sanayi Genel Toplantı ve Ödül Töreni’nde “Yüksek Performans” (Başarı Sürekliliği) kategorisindeki ödülün sahibi oldu.

    Norm Cıvata’ya, başarı sürekliliği ödülü geldi

    Her zaman sürdürülebilir başarıdan yana olduklarını ifade eden Norm Holding üçüncü kuşağı CEO Nedim Uysal, “Ödülümüz, kalite yöneticimiz Ahmet Yıldız’a takdim edildi. Toyotetsu, Türkiye’nin tedarikçilerini onurlandırmak için her sene beş farklı kategoride ödüller veriyor. Norm Cıvata, “Başarı Sürekliliği” kategorisinde beş yıllık hedeflerini tutturarak bu ödülü kazanmıştır. Norm Cıvata, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sektöründe öncü olmaya devam edecektir” diye konuştu.

    Oğluna devretti

    Öte yandan Norm Cıvata’nın kurucusu, duayen hayırsever iş insanı Nedim Uysal, 23 yıldır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptığı ve Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) Yönetim Kurulu’ndaki görevini oğlu Mehmet Fatih Uysal’a devretti. Uysal için düzenlenen Veda töreninden konuşan EDDMİB Başkanı Yalçın Ertan, “Sektöründe bir dünya devi olan Norm markasını, İzmir’e ve Türk ekonomisine kazandıran, Birliğimizin 1997 yılında kuruluşu sırasında Kurucu Yönetim Kurulunda yer alan ve 23 yıldır Birliğimize büyük hizmetler veren Nedim Uysal’ın deneyimlerinden bundan sonraki süreçte de istifade edeceğiz” dedi.

    Duayen iş insanı Uysal’a bugüne kadar verdiği hizmetler anısına teşekkür plaketini takdim eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, “Birliklerimize ve sektöre verdiği katkılar, bizlere öğrettikleri için şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca paylaştı: Bütün mümkünleri düşünelim

    Bakan Koca paylaştı: Bütün mümkünleri düşünelim

    Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

    Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

    Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

    Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

    MasterChef Türkiye kim kazandı? Bu akşam (14 Ağustos) Cuma günü kim ana kadroya seçildi?

    MasterChef Türkiye kim kazandı? Bu akşam (14 Ağustos) Cuma günü kim ana kadroya seçildi?

    Sıradaki Haber