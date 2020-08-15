Norm Cıvata’ya, başarı sürekliliği ödülü geldi

Her zaman sürdürülebilir başarıdan yana olduklarını ifade eden Norm Holding üçüncü kuşağı CEO Nedim Uysal, “Ödülümüz, kalite yöneticimiz Ahmet Yıldız’a takdim edildi. Toyotetsu, Türkiye’nin tedarikçilerini onurlandırmak için her sene beş farklı kategoride ödüller veriyor. Norm Cıvata, “Başarı Sürekliliği” kategorisinde beş yıllık hedeflerini tutturarak bu ödülü kazanmıştır. Norm Cıvata, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sektöründe öncü olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Oğluna devretti

Öte yandan Norm Cıvata’nın kurucusu, duayen hayırsever iş insanı Nedim Uysal, 23 yıldır Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptığı ve Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) Yönetim Kurulu’ndaki görevini oğlu Mehmet Fatih Uysal’a devretti. Uysal için düzenlenen Veda töreninden konuşan EDDMİB Başkanı Yalçın Ertan, “Sektöründe bir dünya devi olan Norm markasını, İzmir’e ve Türk ekonomisine kazandıran, Birliğimizin 1997 yılında kuruluşu sırasında Kurucu Yönetim Kurulunda yer alan ve 23 yıldır Birliğimize büyük hizmetler veren Nedim Uysal’ın deneyimlerinden bundan sonraki süreçte de istifade edeceğiz” dedi.

Duayen iş insanı Uysal’a bugüne kadar verdiği hizmetler anısına teşekkür plaketini takdim eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, “Birliklerimize ve sektöre verdiği katkılar, bizlere öğrettikleri için şükranlarımızı sunarız” ifadelerini kullandı.