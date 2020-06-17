Normalleşmede rehavete yer yok!

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Muğla Valiliği tarafından oluşturulan komisyon üyeleri ile birlikte ilçede bulunan alıveriş merkezleri, işyeri ve lokantalarda denetim yapıldı. İşletmelerde dezenfeksiyon, maske kullanımı, sosyal mesafe ve ateş ölçme gibi uygulamaların yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Pandemi sürecinde ilçe genelinde 2 bin 308 işletmeye denetim yapıldı. Denetimler periyodik olarak ilçe genelinde devam edecek.