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    HaberlerEge Haberleri Normalleşmede rehavete yer yok!
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    17.06.2020 - 07:00 |

    Normalleşmede rehavete yer yok!

    Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Muğla Valiliği tarafından oluşturulan komisyon üyeleri ile birlikte ilçede bulunan alıveriş merkezleri, işyeri ve lokantalarda denetim yapıldı.

    Normalleşmede rehavete yer yok!

    Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Muğla Valiliği tarafından oluşturulan komisyon üyeleri ile birlikte ilçede bulunan alıveriş merkezleri, işyeri ve lokantalarda denetim yapıldı. İşletmelerde dezenfeksiyon, maske kullanımı, sosyal mesafe ve ateş ölçme gibi uygulamaların yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Pandemi sürecinde ilçe genelinde 2 bin 308 işletmeye denetim yapıldı. Denetimler periyodik olarak ilçe genelinde devam edecek.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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