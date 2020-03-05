05.03.2020 - 00:02 |
Nostalji rüzgârı
Narlıdere Belediyesi Popüler Müzik Korosu, bu kez unutulmaz sanatçı İskender Doğan’ı ağırladı.
Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konser, Şef Ferda Yılmaz’ın öncülüğünde gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu Hakan Eren yaptı. 75 kişiden oluşan Popüler Müzik Korosu, 80’ler ve 90’ların en güzel parçalarını sanatseverlere sundu. Belediye Başkanı Ali Engin “Gecede sahne alan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.