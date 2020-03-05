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    05.03.2020 - 00:02 |

    Nostalji rüzgârı

    Narlıdere Belediyesi Popüler Müzik Korosu, bu kez unutulmaz sanatçı İskender Doğan’ı ağırladı.

    Nostalji rüzgârı

    Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konser, Şef Ferda Yılmaz’ın öncülüğünde gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu Hakan Eren yaptı. 75 kişiden oluşan Popüler Müzik Korosu, 80’ler ve 90’ların en güzel parçalarını sanatseverlere sundu. Belediye Başkanı Ali Engin “Gecede sahne alan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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