Nostaljik servis

Yapılan servis, 65 yaş üstü vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Oğlu Selim Akbaykal ile birlikte işlettiği işyerinde, 65 yaş üstü vatandaşların siparişlerini de, oğluyla birlikte antik aracıyla servis eden Akbaykal, “Bu araba sayesinde birçok insanla dost olduk. 65 yaş üstündeki vatandaşlara biraz olsun moral vermek ve onlara nostalji yaşatmak için 68 yaşındaki aracımla servis yapıyorum” diye konuştu.