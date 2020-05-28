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    28.05.2020 - 00:02 | | YUSUF ÇINAR

    Nostaljik servis

    Çeşme’nin markalaşmış işletmelerinden Dost Pide Pizza’nın sahibi Reşat Akbaykal, 65 yaş üstü vatandaşların siparişlerini, çok sevdiği 1952 model aracıyla servis ediyor.

    Nostaljik servis

     Yapılan servis, 65 yaş üstü vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Oğlu Selim Akbaykal ile birlikte işlettiği işyerinde, 65 yaş üstü vatandaşların siparişlerini de, oğluyla birlikte antik aracıyla servis eden Akbaykal, “Bu araba sayesinde birçok insanla dost olduk. 65 yaş üstündeki vatandaşlara biraz olsun moral vermek ve onlara nostalji yaşatmak için 68 yaşındaki aracımla servis yapıyorum” diye konuştu.

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
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