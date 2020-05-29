Nüfus kadar maske!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs salgınıyla mücadele edilen dönemde yapılan çalışmaları, twitter’da Başkanın Günlüğü köşesinde halkla paylaşmayı sürdürüyor. Kentin bu süreçte kayda değer adımlar attığını vurgulayan Soyer, maske dağıtımını önemsediklerini, bu konuda iyi işler yaptıklarını belirtti.

“Bugüne kadar 1 milyon 800 bin maskeyi Meslek Fabrikası’nda kendimiz ürettik. 2,5 milyonu maskematikten olmak üzere 4 milyondan fazla maskeyi ücretsiz olarak dağıttık” vurgusunu yapan Soyer, bunun İzmir’in nüfusunu karşılayan bir oran olduğuna dikkat çekti, şu noktalara değindi:

‘8 bin 639 fatura’

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Kriz Yönetim Üst Kurul toplantısı yaptık. Yeni normal yaşama dönüşte alacağımız önlemleri görüştük. Maske artık hayatımızın bir parçası oldu. Şubat ayından bu yana devam eden salgın sürecinde sosyal projelere önem verdik ama belediyenin asli işlerini da asla ihmal etmedik. Yakında bunların sonuçlarını almaya başlayacağız.”

Askıda Su Faturası Kampanyası’na gösterilen ilgiye de değinen Soyer, “11 bin 168 faturayı 1 milyon 5 bin lira ödeyerek askıdan alanlara şükranlarımı sunuyorum. Askıda 8 bin 639 fatura daha var” dedi.

Seyyara da ilgi gösterdiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, KOVİD-19’la mücadele kapsamında başlattığı seyyar maskematik uygulamasını Çiğli ve Gaziemir’e de taşıdı. Metronun olmadığı yerlerde de seyyar maskematik dönemini başlatan Büyükşehir, Buca’nın ardından Çiğli ve Gaziemir’de de seyyar maskematik kurdu. Çiğli İZBAN İstasyonu’nun girişine ve Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi Parkı’nın önüne yerleştirilen seyyar maskematikler ilgi gördü. İçinde 5’er maske bulunan paket, İzmirim Kart’la alınabiliyor.