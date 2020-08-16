Numaraj sorununa kalıcı çözüm

38 bin adet adres kaydı manuel olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevli personelleri tarafından güncellendi. Nüfus İşleri ve belediye adres bilgileri arasında uyuşmazlıklar söz konusu olduğunu belirten Başkan Hakan Koştu, “Çalışmayı İzmir genelinde 30 ilçede ilk 9 arasında tamamlayan İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.