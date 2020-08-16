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    HaberlerEge Haberleri Numaraj sorununa kalıcı çözüm
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    16.08.2020 - 00:02 |

    Numaraj sorununa kalıcı çözüm

    Bergama genelinde, kapı numaralarındaki uyumsuzluklar nedeniyle vatandaşın yaşadığı numarataj sorunlarına kalıcı çözüm için başlatılan çalışma tamamlandı.

    Numaraj sorununa kalıcı çözüm

     38 bin adet adres kaydı manuel olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevli personelleri tarafından güncellendi. Nüfus İşleri ve belediye adres bilgileri arasında uyuşmazlıklar söz konusu olduğunu belirten Başkan Hakan Koştu, “Çalışmayı İzmir genelinde 30 ilçede ilk 9 arasında tamamlayan İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

    Ölüme meydan okudularBursa'da düğünde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntülerde ölüme meydan okudular. Bursa’da yapılan düğünde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.
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