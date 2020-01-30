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    HaberlerEge Haberleri ‘Obezitede tek suçlu gen değil’
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    30.01.2020 - 00:01 |

    ‘Obezitede tek suçlu gen değil’

    ‘Obezitede tek suçlu gen değil’

    İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, son 12 yılda obezitenin yüzde 94 arttığını, ilkokul çocuklarında şişmanlık oranının yüzde 8’e ulaştığını söyledi. Obezitenin genetikle ilgisinin olduğunu, ancak bunun tek bir gene bağlanıp suçlu ilan edilemeyeceğini belirten Prof. Dr. Bahçeci “Çocuk evde nasıl bir yaşam tarzı varsa, ne yeniyorsa, nasıl yaşanıyorsa genellikle onu uygular. Aşırı yemek yeniyorsa onun yememesi beklenmez. Geni suçlamak yerine yaşam tarzı değişikliğine gitmeli, hayatımıza hareketi sokmalı, sağlıklı beslenmeliyiz. Rafine, saflaştırılmış, yüksek kalorili hazır yiyeceklerden uzak durmalıyız” dedi.

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