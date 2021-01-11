Obeziteden kurtulmak mümkün

Özel Gözde Kuşadası Hastanesi hekimlerinden Genel Cerrah Uğur Bulut, çağımızın hastalığı olarak toplumun büyük bir bölümünü etkileyen obezitenin, yaşam tarzı değişimi ve tüp mide ameliyatı ile tedavi edilebildiğini söyledi. Vücut kitle indeksi (VKİ) 40’ın üzerinde olanların obez olarak kabul edildiğini ifade eden Bulut, “Obezite tedavisinde altın standart; diyet ve egzersiz yani yaşam tarzının değiştirilmesidir. Bunlarda başarı sağlanamayan hastalarda ise ilaç tedavileri, Mide Bypass Ameliyatı ve Tüp Mide Ameliyatı uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin başında gelir. Tüp Mide ameliyatında midenin yaklaşık yüzde 80’inin çıkarılması ile hacmin küçültülmesini sağlanır. Ameliyat hastanın vücut durumuna göre 45 dakika kadar sürüyor. Hastanın ideal kilosuna ulaşma süreci ise 1 yıl kadar sürüyor” dedi.