Obezitenin sebep ve sonuçları

Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ömer Yoldaş obezitenin kanser başta olmak üzere, birçok hastalığa neden olduğunu söyledi, “Psikolojiyi ve sosyal hayatı da ciddi derecede etkiliyor” dedi.

Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ömer Yoldaş, obezitenin en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri olduğunu belirtti, neden olduğu hastalıklar hakkında bilgi verdi. Obezitenin birçok hastalığı beraberinde getirdiğini söyleyen Yoldaş, “Obezite, dünyada giderek büyüyen bir sağlık sorunu ve ciddi sağlık komplikasyonları için riski artırıyor. Kalp hastalıkları, Tip-2 diyabet, kanser, insülin direnci, uyku apnesi, damar tıkanıklığı, hipertansiyon, metabolik sendrom ve daha nice hastalığın sebebi” şeklinde konuştu.

Dört kat daha fazla

Obezitenin birçok farklı kanser türüne davetiye çıkaracağını vurgulayan Doç. Dr. Yoldaş, “Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan araştırmalar kadınlarda teşhis edilen tüm kanserlerin yüzde 55’i, erkeklerde teşhis edilenlerin yüzde 24’ü aşırı kilo ve obezite ile ilişkili olduğunu ortaya çıkarıyor. Obezite böbrek kanseri, meme kanseri, kolorektal kanserler, prostat kanseri, tiroid kanseri gibi birçok kanser türüne de neden olabiliyor. Obez ve aşırı kilolu kadınlarda rahim ağzı kanserinin gelişme olasılığı normal kilolu kadınlardan iki veya dört kat daha fazladır” diye konuştu.

Tedavi yöntemi

Obezitenin hastalıkların yanı sıra psikolojiyi ve sosyal hayatı da etkilediğini ifade eden Yoldaş, “Obeziteden etkilenen insanlar genellikle vücut boyutlarına göre ayrımcılık yaşayabilir. Zamanla, bu üzüntü duygularına veya özgüven eksikliğine yol açabilir” dedi. Hastalıktan kurtulmak için birçok farklı tedavi yolunun olduğunu kaydeden Doç. Dr. Yoldaş, “Yapmış olduğum bariatrik ameliyatlardaki gözlemlerde altı ay sonra fazlalık kilolarda yüzde 62.5’lik bir azalma olurken, depresif semptomlarda yüzde 13’lük bir azalma oldu. Ameliyattan 12 ay sonra yüzde 76, fazlalık kilolarda kayıp ve depresyon durumunda yüzde 18’lik bir kayıp vardı. Bariatrik cerrahi sonrası obeziteden kurtulmak, depresif semptomların azalması ve sosyal hayatın iyileşmesini sağlayabilir” dedi.