‘Ocak ayında taşınıyoruz’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, içerisinde hizmet binası, alışveriş merkezi ve otel gibi alanların bulunduğu kentin yeni gözdesi olacak olan Manisa Prime projesinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir binasının yüzde 98’inin tamamlandığının belirten Ergün, “Yaklaşık 50 yıl kullanılabilecek bir binaya kavuşuyoruz. Ocak ayı sonu itibariyle taşıma noktasında olacağız. Otel ve AVM ise önümüzdeki yaz faal hale gelir” dedi. Ergün, Manisa’nın sosyal yaşamını tamamlayacak, insanların güzel bir şekilde vakit geçirebileceği mekanlar olması için her noktanın en ince detayına kadar çalışıldığını sözlerine ekledi.

Talebi yerine geldi

Öte yandan sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir, Şehzadeler ilçesinde yaşayan Raziye D. adlı vatandaşın talebi üzerine temin edilen akülü tekerlekli sandalyeyi teslim edildi. Raziye Teyze’ye Başkanı Ergün’e desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.