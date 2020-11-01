Ocak ayında uyarı geldi

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Birinci Derece Deprem Kuşağı’nda yer alan kentteki yapı stoku ve güvenli yapıların özellikleri ile ocak ayında açıkladığı raporda, “650 bin binanın 75 bini, 7 ve üzerinde bir depremde kullanılmaz hale gelecek” ifadeleriyle uyarıda bulunmuştu. Yapı stokunun yüzde 6’sının yıkılacağı, bir o kadarının da hasar göreceğinin tahmin edildiği raporda, can kaybının da en iyimser tahminle 30 bin civarında olacağı ön görülmüştü. Önceki gün yaşayan 6.6’lık depremle tekrar dikkatleri üzerine çeken raporda, şu ifadeler yer alıyor:

Envanter çalışması

“1999 yılında İzmir’de deprem kayıp modeli olarak “İzmir Deprem Master Planı (RADIUS PROJESİ)“ hazırlandı. İzmir Deprem Master Planı sonuç raporunda yapılacaklar; yapı stoku envanteri, kaçak yapıların izlenmesi- denetlenmesi ve ilçe belediyelerin imara ilişkin faaliyetlerinin denetlenmesi, merkez kentte belirlenen yenileme program alanları, kentsel dönüşüm ya da daha doğru bir deyişle yenileme, tarihsel dokunun korunması ve sağlıklı hale getirilmesine yönelik çalışmaları sürdürme olarak sıralandı. Bir diğer çalışma 2012 yılında Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) oldu. Aynı yıl İzmir de Seferihisar ve Balçova’da envanter çalışmaları yapıldı. Özellikle kentsel planlama açısından yapı stokunun yapılması önemli. Yapı stoku envanter çalışması kentsel planlamaya altlık oluşturan önemli bir çalışmadır. Acilen şehrimizdeki tüm yapıların envanter çalışmaları yapılmalı, tüm tarafların bilimin ışığında aynı masa etrafında oturması ve kentsel dönüşümün sistematik bir şekilde hızlandırılması gerekiyor. Mevcut yapı stokumuzun büyük bir çoğunluğu 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’in talep ettiği kriterleri yerine getirmekten çok uzak. Projesine uyularak inşa edilmiş olsa 1975 yönetmeliği ile yapılmış bir bina dahi ağır hasar almasına rağmen ayakta kalabilecekken, denetime tabi tutulmadan kontrolsüz bir şekilde inşa edilmiş milyonlarca yapı, çökecekleri günü beklemekte.”



