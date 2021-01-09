BİST1.5411.21EURO9.030.14USD7.380.52ALTIN438.51-2.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ocak başına geçti, ot kavurdu
    ABONE OL
    09.01.2021 - 07:00 |

    Ocak başına geçti, ot kavurdu

    Kanal 7’de yayınlanan Özlem Tunca Esirgenç’in sunduğu Mutfağım Şahane programının çekimleri Milas’a bağlı Karacahisar Mahallesi’nde gerçekleşti.

    Ocak başına geçti, ot kavurdu

    Kanal 7’de yayınlanan Özlem Tunca Esirgenç’in sunduğu Mutfağım Şahane programının çekimleri Milas’a bağlı Karacahisar Mahallesi’nde gerçekleşti. Programa konuk olan Başkan Tokat, Milas’ın yöresel yemeklerini pişirdi. Türkiye’nin dört bir yanını gezerek, doğal güzellikleri, yöresel lezzetleri ve kültürel değerleri ekranları başındaki izleyiciyle buluşturan Esirgenç’in programında Başkan Muhammet Tokat da, ot kavurması pişirdi. Esirgenç’in, “Başkanım eliniz de yemek yapmayı epey yatkın, evde yemekleri siz mi yapıyorsunuz?” sorusuna Başkan Tokat’ın, “Fırsat buldukça yemekleri yapmaya çalışıyorum. Yemek yemekten ziyade, yapmak bana daha çok keyif veriyor” demesi keyifli anlara sahne oldu.
    Milas’ın yöresel lezzet anlamında çok geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirten Başkan Tokat, “Milas’ın kültür ve sanatla ilişkisi sadece romanla, öyküyle, resimle, sinemayla sınırlı değildir. Orada en geniş yeri tutan bir şey daha var, o da kendini özgünleştirerek geliştirmeyi bilen yaşama ve yemek kültürü” dedi. Programa, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer de katıldı. Özer, ilçenin zeytinin başkenti olduğunu vurguladı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Referandum sandığı Boğaziçi’nde kuruldu

    Referandum sandığı Boğaziçi’nde kuruldu

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    Göktepe kabri başında anıldı

    Göktepe kabri başında anıldı

    Sıradaki Haber