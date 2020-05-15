Oda başkanlarıyla korona toplantısı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, oda başkanlarıyla koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan toplantıda bir araya geldi.

Koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren kapsamlı çalışmalara imza atan Başkan Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ile birlikte oda başkanlarıyla görüştü.

Vatandaşların salgından mümkün olan en az ölçüde etkilenmesi için küçük esnafa, ihtiyaç sahibi ailelere, öğrencilere ve özel gereksinimli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.