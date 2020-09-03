BİST1.084-0.12EURO8.73-0.26USD7.38-0.02ALTIN462.13-0.97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ödemiş 98. yılı kutluyor
    ABONE OL
    03.09.2020 - 00:03 |

    Ödemiş 98. yılı kutluyor

    Ödemiş 98. yılı kutluyor

    Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünde Belediye tarafından kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle programda bu yıl fuar ve konserlerin yer almadığı kurtuluş yıldönümü etkinlikleri, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılacak. Etkinlikler, Hükümet Meydanı’nda bugün sınırlı katılımla düzenlenecek olan törenle başlayacak. 10.00’daki törende Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak. 17.00’de Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nde ‘UNESCO Dünya Mirası Keçe Sergisi’ açılacak. 21.00’de Atatürkçü Düşünce Derneği Ödemiş Şubesi işbirliğiyle 125. Yıl Kültürpark’ta şiir gecesi ve müzik dinletisi düzenlenecek.

     Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, herkesi etkinliklere katılmaya davet etti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla öğren - Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    2 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla öğren - Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Bolu'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

    Bolu'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

    Sıradaki Haber