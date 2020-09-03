Ödemiş 98. yılı kutluyor

Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünde Belediye tarafından kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle programda bu yıl fuar ve konserlerin yer almadığı kurtuluş yıldönümü etkinlikleri, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılacak. Etkinlikler, Hükümet Meydanı’nda bugün sınırlı katılımla düzenlenecek olan törenle başlayacak. 10.00’daki törende Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak. 17.00’de Ödemiş Belediyesi Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nde ‘UNESCO Dünya Mirası Keçe Sergisi’ açılacak. 21.00’de Atatürkçü Düşünce Derneği Ödemiş Şubesi işbirliğiyle 125. Yıl Kültürpark’ta şiir gecesi ve müzik dinletisi düzenlenecek.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, herkesi etkinliklere katılmaya davet etti.