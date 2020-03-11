Ödemiş bir ilke imza atacak

Gölcük Mahallesi Zeytinlik mevkiinden başlayacak tırmanma yarışı, 9 kilometrelik parkurda yapılacak. Yaklaşık 30 otomobilin yer alacağı yarışlar için hazırlıkların başladığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Ödemiş’te bir ilki gerçekleştiriyoruz. Tarihi, kültürü ve doğa güzellikleriyle dolu ilçemizin turizm değerlerini ön plana çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürürken, düzenleyeceğimiz yarış bölgemize farklı bir soluk getirecek. Eğlence ve heyecan dolu yarışma için otomobil tutkunlarını 22 Mart’ta Ödemiş’e bekliyoruz” dedi.