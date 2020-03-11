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    HaberlerEge Haberleri Ödemiş bir ilke imza atacak
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    11.03.2020 - 00:00 |

    Ödemiş bir ilke imza atacak

    Otomobil kültürünü ve motorsporlarını her kesimden vatandaşlara tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlayan İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) iş birliği ile düzenlenecek 2020 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 1. Yarışı, “Ödemiş Bozdağ Tırmanma Yarışı” olarak 22 Mart’ta gerçekleşecek.

    Ödemiş bir ilke imza atacak

    Gölcük Mahallesi Zeytinlik mevkiinden başlayacak tırmanma yarışı, 9 kilometrelik parkurda yapılacak. Yaklaşık 30 otomobilin yer alacağı yarışlar için hazırlıkların başladığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Ödemiş’te bir ilki gerçekleştiriyoruz. Tarihi, kültürü ve doğa güzellikleriyle dolu ilçemizin turizm değerlerini ön plana çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürürken, düzenleyeceğimiz yarış bölgemize farklı bir soluk getirecek. Eğlence ve heyecan dolu yarışma için otomobil tutkunlarını 22 Mart’ta Ödemiş’e bekliyoruz” dedi.

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