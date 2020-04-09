09.04.2020 - 00:03 |
Ödemiş Fablab ara vermiyor
Ödemiş Belediyesi, FabLab’daki üç boyutlu yazıcılarla üretmeye başladığı yüz siperliklerinin dağıtımını sürdürüyor.
Son olarak aile sağlığı merkezlerine yüz siperlikli maskeleri ulaştırılırken FabLab’daki yoğun mesai ile sağlık çalışanları ve belediye çalışanları için üretim sürüyor.
Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.