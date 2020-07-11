‘Ödemiş örnek oldu’

Nisan ayından bu yana üretilen maske adedi 160 bine ulaştı. FabLab’daki üç boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üreten Belediye, tek kullanımlık maske ihtiyacı için de Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle başlattığı üretimi sürdürüyor.

Atölyede günde 2 bin adede yakın, tek kullanımlık maske üretiliyor. Maskeler, her gün sahada olan Ödemiş Belediyesi çalışanlarının yanı sıra pazar kurulan günlerde esnafa ve vatandaşlara dağıtılıyor. Üretimin başladığı 16 Nisan’dan bugüne kadar 160 bin adet üretim yapan kadınlar, Ödemiş’teki mücadeleye büyük destek sağlıyor.

‘Dikkatli olalım’

Maske dikiminde görev alan kadınlara teşekkür eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “16 Nisan’dan bu yana her gün yaklaşık 2 bin adet maske diken dikiş eğitmenlerimize, gönüllülerimize ve belediye çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Pandemi sürecinde Ödemiş’te dayanışmanın en güzel örnekleri sergileniyor. Bu emeklerin karşılığını bulması için, herkesi maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyeni konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyoruz” dedi.