Ödemiş teyakkuzda

6.6 büyüklüğünde depremi yoğun bir şekilde hisseden Ödemiş’te, kriz masası toplandı. Ekiplerin hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “İlçemizde yaşanan olumsuz bir olay yok. Sadece Umurbey Mahallesi’nde bir yapıda meydana gelen ve hemen yanındaki araca zarar veren ufak çaplı yıkım dışında herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi gelmedi. Kriz masası ile tüm mahalle muhtarlarımızla irtibat sağlıyoruz. Hasar tespit eden vatandaşlarımızın muhtarlar aracılığıyla bize ulaşabilirler “dedi.