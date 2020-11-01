85,90BİST1.112-1.30EURO9.66-0.11USD8.340.63ALTIN504.881.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ödemiş teyakkuzda
    ABONE OL
    01.11.2020 - 07:00 |

    Ödemiş teyakkuzda

    6.6 büyüklüğünde depremi yoğun bir şekilde hisseden Ödemiş’te, kriz masası toplandı.

    Ödemiş teyakkuzda

    6.6 büyüklüğünde depremi yoğun bir şekilde hisseden Ödemiş’te, kriz masası toplandı. Ekiplerin hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “İlçemizde yaşanan olumsuz bir olay yok. Sadece Umurbey Mahallesi’nde bir yapıda meydana gelen ve hemen yanındaki araca zarar veren ufak çaplı yıkım dışında herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi gelmedi. Kriz masası ile tüm mahalle muhtarlarımızla irtibat sağlıyoruz. Hasar tespit eden vatandaşlarımızın muhtarlar aracılığıyla bize ulaşabilirler “dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

    Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Geçmişe uzanan bir yolculuk

    Geçmişe uzanan bir yolculuk

    Sıradaki Haber