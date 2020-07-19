Ödemiş’e çevre dostu yeni tesis

29 Ekim’de açılması hedeflenen tesisin Avrupa’nın en büyük katı atık yönetim tesisi olarak hizmet vereceğini belirten Eriş, “Yedi ilçeden çıkan katı atıklar ayrıştırılıp hammadde olacak. Organik atıklardan ise elektrik enerjisi ve gübre üretilecek. Tamamı kapalı olarak planlanan Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde son teknoloji kullanılıyor. İlk etapta günlük maksimum 750 ton katı atık işlenmesi planlanıyor. Tam kapasiteye ulaştığında 100 bin konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek miktarda üretim yapabilecek” diye konuştu.