Ödemiş’in gururları

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ilçe çapında dereceye giren öğrencilerle kahvaltıda buluştu. Başkan Eriş, Ödemişli öğrencilerin elde edeceği başarıların tüm kentin gurur kaynağı olacağını vurguladı. Eriş, “Öğrencilerimiz bizim gelecek adına umut çiçeklerimiz. LGS’de başarılı olan tüm öğrencilerimizi, onları geleceğe hazırlayan öğretmen arkadaşlarımı ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Pandemi sürecinde de elbette çeşitli belirsizlikler oldu ama öğrencilerimiz en iyi şekilde konsantre oldu” şeklinde konuştu.

Eğitime destek

Eğtime desteklerinin süreceğini ifade eden Eriş, “Biz de Ödemiş Belediyesi olarak Dijital Sınıf ile geleceğe hazırlanan gençlerimizin yanında olduk. Elde ettikleri başarılarla aileleri öğretmenleri kadar biz de sevindik. Üniversiteye geçiş sürecinde de aynı azimle çalışmalarını diliyoruz. Çünkü gençlerimizin elde edeceği başarılar tüm Ödemiş’in gurur kaynağı olacak. Gençlerimizin bu inanç ve kararlılıkla geleceğe en güzel şekilde hazırlanacaklarına inanıyorum” diye konuştu.